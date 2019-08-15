Артур Идельбаев покинул пост руководителя Центра развития туризма Башкирии

Артур Идельбаев, возглавляющий Центр развития туризма республики при госкомитете РБ по предринимательству и туризму, покинул свой пост. Напомним, он стал руководителем центра в конце февраля 2019 года.

Слухи о возможном уходе Идельбаева со своего поста стало известно Медиакорсети еще в начале лета. Сегодня информацию подтвердили в пресс-службе госкомитета, уточнив, что он написал заявление по собственному желанию. У самого Идельбаева оперативный комментарий получить не удалось.

Эксперт, кандидат политических наук Артем Васильев считает, что увольнение Артура Идельбаева это закономерный итог заявленной политики размежевания Хабирова от националистов. После того, как не продлили взаимоотношений с Даниром Гайнуллиным по Курултаю башкир этот шаг был ожидаемым.