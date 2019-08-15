100 млн рублей: потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе оценила ущерб

Сегодня, 15 августа, в Кировском районном суде Уфы возобновилось рассмотрение громкого уголовного дела по обвинению трех бывших высокопоставленных полицейских чиновников, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы.

Напомним, ЧП в Уфимском райотделе полиции случилось поздним вечером в конце октября 2018 года. 23-летняя дознавательница, которая является дочерью одного из руоводителе регионального управления Росгвардии, заявила, что ее изнасиловали три крупных полицейских чина: бывший начальник Уфимского РОВД Эдуард Матвеев, прежний начальник Кармаскалинского райотдела Салават Галиев и экс- глава миграционной службы Уфимского района Павел Яромчук. Позднее они были уволены со службы за участие в пьянке в офисе, как и потерпевшая вместе с её подругой.

Подробности сегодняшнего заседания рассказали журналисты программы «Вести-Башкортостан». Потерпевшую в зал судебных заседаний сопровождал пристав, она быстро прошла, проигнорировав вопросы репортеров.

Как стало известно после заседания, бывшая дознавательница и ее адвокат оценили ущерб, причиненный ей действиями обвиняемых, в 100 млн рублей.

В ходе допроса потерпевшей сегодня в ее адрес прозвучали около 70 уточняющих вопросов. В итоге девушка попросила прервать слушания, пояснив, что она плохо себя чувствует. Предыдущее заседание было прервано по той же причине.