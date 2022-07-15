Закончилась конференция по развитию Дальнего Востока и Арктики, начавшаяся с Якутска

Закончилась конференция по развитию Дальнего Востока и Арктики, начавшаяся с Якутска
Закончилась конференция по развитию Дальнего Востока и Арктики, начавшаяся с Якутска
Вчера, 16:28ОбществоФото: pxhere.com
Четырнадцатого июля подвели итоги седьмой Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», первый этап которой состоялся в Якутии. Общее количество участников двух этапов превысило тысячу человек.

Как сообщает yk24.ru, в завершающей пленарной сессии конференции принимали участие представители институтов развития, регионов Дальневосточного федерального округа, пилотных регионов федерального проекта «Репродуктивное здоровье», модераторы и эксперты.

Первый замгендиректора по социальному развитию КРДВ Эльвира Нургалиева отметила, что на данный момент эффективная демографическая политика является вопросом безопасности Российской Федерации, которая должна стать одним из главных направлений в работе представителей органов государственной власти всех уровней. В начале текущего года Правительство Российской Федерации организовало проведение сессии «Как обеспечить рост населения на Дальнем Востоке», на которой были проработаны стратегические предложения, призванные ускорить развитие Дальневосточного федерального округа. В том числе это проекты, направленные на формирование условий для стимулирования рождаемости и увеличения продолжительности жизни, снижения уровня смертности, формирования устойчивого потока мигрантов в дальневосточные регионы.

По словам Нургалиевой, конференция, проведенная в этом году, отличается тем, что на ней вопросы демографии обсудили комплексно. На мероприятии обсудили образовательную сферу, комфортную городскую среду, молодежную политику, вопросы переселения и миграции. Нургалиева добавила, что только при системном, комплексном подходе возможна эффективная работа по улучшению демографической ситуации.

Отмечается, что приоритетными направлениями демографической политики в ДФО являются поддержка рождаемости и многодетности, а также улучшение репродуктивного здоровья граждан, в том числе молодого поколения, снижение уровня смертности, совершенствование программ трудовой и образовательной миграции, использование эффективных практик по укреплению общественного здоровья.

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