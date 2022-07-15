В Уфе за сбыт запрещённых веществ задержали группу студентов-медиков

В Уфе за сбыт запрещённых веществ задержали группу студентов-медиков
В Уфе за сбыт запрещённых веществ задержали группу студентов-медиков
Вчера, 15:29ОбществоАзамат НуховФото: Маргарита Губанова / 1MI
Трое студентов медвуза распространяли синтетические наркотики через сеть тайников-закладок, сообщает пресс-служба МВД по РБ

В Уфе трое студентов медицинского вуза занимались сбытом наркотиков, распространяя их через систему тайников-закладок в разных частях города. Спустя всего несколько недель после начала криминальной деятельности молодых задержали сотрудники полиции — сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По информации ведомства, трое молодых людей были задержаны с поличным. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли у студентов несколько видов «синтетики»: мефедрон, МДМА и амфетамин — всего порядка 80 граммов. Изъяты были также электронные весы, телефоны, банковские карты и другие материалы, необходимые для сбыта запрещённых веществ.

Отмечается, что трое молодых людей приехали в башкирскую столицу, чтобы в дальнейшем реализоваться в сфере медицины. Однако увлеклись запрещёнными веществами и оказались впутаны в преступную схему по их распространению на территории башкирской столицы.

На данный момент в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, несколькими неделями ранее в Уфе задержали девушку с полным рюкзаком наркотиков. Примечательно, что незадолго до задержания девушки её молодой человек также был обвинён по статье о запрещённых веществах.

Также ранее мужчина получил тюремный срок за попытку вовлечь в распространение нелегальных веществ 15-летнюю девушку. Житель города Туймазы предложил той работу «закладчицы».

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