В Страховом Доме ВСК назвали лидирующие по болезням и несчастным случаям города

Страховой Дом ВСК назвал города Российской Федерации, лидирующие по количеству обращений по болезням и несчастным случаям. В топ вошли Москва - 15%, Ижевск - 9%, Уфа - 7,5%. Статистика основана на обращениях по НСиБ за первое полугодие текущего года.

Издание сообщает, что наиболее частым результатом болезней и травм является временная нетрудоспособность - фиксируется в восьмидесяти восьми процентах случаев. Выплаты по НСиБ, которые связаны со смертью, осуществляются реже - в девяти процентах случаев. Наименьшее количество страховых случаев связано с инвалидностью - всего три процента. Сумма, которая выплачивается в качестве компенсации, зависит от каждого конкретного страхового случая. К примеру, в текущем году при временной нетрудоспособности средняя выплата составила немного больше пятнадцати тысяч рублей. Значительно выше сумма выплаты при получении инвалидности - восемьсот девяносто пять тысяч рублей. Самую крупную выплату по инвалидности первой группы в этом году выплатили в Москве, ее сумма составила 6,9 миллиона рублей. Самую крупную выплату в связи со смертью от коронавируса осуществили в Новосибирске - сумма составила 4,2 миллиона рублей. Заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК Антон Смулько отметил, что в большинстве случаев полисы по страхованию от болезней и несчастных случаев приобретают физические лица, на долю которых приходится семьдесят три процента обращений по НСиБ. По прогнозам Страхового Дома ВСК, в текущем году востребованность данного вида страхования продолжит расти. «Ведь сейчас, когда в России стал активно развиваться внутренний туризм, НСиБ фактически становится альтернативой полиса ВЗР. Существуют специальные программы, действующие в течение года по всему миру. Они позволяют получить денежное возмещение в случае травм или болезней как при путешествии внутри страны, так и при зарубежных поездках», - отметил Антон Смулько.

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