В ОК выйдет второй сезон проекта о промышленном наследии Ивановской области

В ОК выйдет второй сезон проекта о промышленном наследии Ивановской области

В ОК выйдет второй сезон проекта о промышленном наследии Ивановской области

Вчера, 17:44
Общество
Фото: Одноклассники
В Одноклассниках стартовал второй сезон «Фабрик и людей» — проекта, посвященного истории и современности текстильных производств Ивановской области.

В 2021 году «Фабрики и люди» рассказали в соцсетях и на сайте проекта о 15 фабричных комплексах.

Второй сезон продолжит знакомить пользователей с фабриками и яркими личностями их основателей, впечатляющей архитектурой и историями предпринимательского успеха, жизнью и работой текстильщиков. В официальной группе «Фабрики и люди» в ОК будут опубликованы оригинальные авторские тексты и уникальные фотографии проекта.

Кроме того, в подкасте «Фабрики и люди» о прошлом и будущем текстильной отрасли Ивановской области расскажут представители индустрии текстильной промышленности — дизайнеры, бизнесмены и многие другие. Материалы будут выходить с июля по октябрь 2022 года на страницах проекта в соцсетях.

Продвижением занимается маркетинговое агентство «Лес», которое разрабатывало фирменный стиль и сайт туризма в Ивановской области. Реализация второго сезона проекта «Фабрики и люди» стала возможной благодаря поддержке правительства Ивановской области и Института развития интернета (ИРИ), а также информационной поддержке социальной сети Одноклассники.

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