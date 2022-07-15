В ОК выйдет второй сезон проекта о промышленном наследии Ивановской области

Кроме того, в подкасте «Фабрики и люди» о прошлом и будущем текстильной отрасли Ивановской области расскажут представители индустрии текстильной промышленности — дизайнеры, бизнесмены и многие другие. Материалы будут выходить с июля по октябрь 2022 года на страницах проекта в соцсетях.