В Башкирии назначен новый глава Стерлитамакского района

Главой Стерлитамакского района Башкирии стал 32-летний Евгений Волков. Соответствующее решение было принято сегодня в рамках заседания совета района.
Отметим, что в конце июня этого года стало известно о назначении Волкова на должность исполняющего обязанности главы района. Ранее чиновник выступал в должности руководителя санатория «Красноусольск», а несколькими годами ранее работал в качестве заместителя директора в Центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления подмосковного города Красногорск.
На посту исполняющего обязанности главы Волкову предшествовала Лилия Шайхутдинова. Подробнее о чиновнице Mkset рассказывал здесь. Примечательно, что назначение Шайхутдиновой на должность прокомментировала в своих соцсетях журналистка Ксения Собчак.