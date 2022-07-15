В АНО «Диалог» рассказали о важности получения обратной связи от граждан

В рамках III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» участники дискуссии на тему «Обратная связь: вызовы и перспективы», инициированной АНО «Диалог», пришли к выводу, что государственные и общественные интересы сложно выстроить без качественной обратной связи от граждан.

За последние полтора года совместно с сетью центров управления регионами (ЦУР) компания «Диалог» сформировала стандарты обратной связи во всех регионах нашей страны. Фактически обратная связь стала ключевым инструментом для принятия управленческих решений глав регионов. Об этом пишет transsibinfo.com. В фокусе государства находится человек и его проблемы — в этом суть человекоцентричности. Об этом рассказал замглавы АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин. Об добавил, что перед компанией стоит цель по формированию новых стандартов работы с обращениями. «Необходимо улучшать не только показатели по сроку реагирования, но и само качество ответов. Вежливая оперативная отписка, которая не удовлетворяет запрос гражданина, в ряде случаев пуста и неэффективна. Люди должны ощущать реальную пользу от коммуникации с властью», — обратил внимание Никишин. Между тем спикер отметил, что муниципальные центры управления должны стать не только драйвером цифрового развития, но и стандартом обратной связи в умном городе. По словам депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, мэр города в настоящее время перестал быть штатной единицей и функционером благодаря взаимодействию с ЦУР. О совместной работе также проинформировал мэр Вологды Сергей Воропанов. Он отметил, что механизм типа ЦУР должен функционировать в каждом муниципалитете, поскольку надо использовать максимум от соцсетей и цифровизации, чтобы они помогали мэрам и руководителям регионов. Как отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, необходимо разработать интеграционную платформу по сбору данных и использования предиктивной аналитики для создания прогнозов. «Обращения граждан непозволительно называть проблемами. Они являются открытыми вопросами, которые нужно решать», — заявил Штокман.

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