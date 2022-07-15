Сергей Густов сообщил о завершении на этот год программы догазификации Петербурга

В настоящее время в Петербурге газораспределительные сети подведены к сотням потребителей в рамках догазификации. Об этом рассказал Сергей Густов. Он добавил, что программа догазификации города Санкт-Петербурга на 2022 год завершена, региональный оператор газификации - “ПетербургГаз” - исполнил все заявки, которые поступили на сегодняшний момент.