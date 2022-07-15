Сергей Густов сообщил о завершении на этот год программы догазификации Петербурга

По ходу встречи участники уделили внимание выставке бытового газового оборудования от ведущих отечественных производителей, а также посетили дом молодой семьи Аслахановых, который был подключен к системе газоснабжения. Об этом пишет newsnn.ru.
В настоящее время в Петербурге газораспределительные сети подведены к сотням потребителей в рамках догазификации. Об этом рассказал Сергей Густов. Он добавил, что программа догазификации города Санкт-Петербурга на 2022 год завершена, региональный оператор газификации - “ПетербургГаз” - исполнил все заявки, которые поступили на сегодняшний момент.
“Будут подавать новые заявки, мы будем обязательно работать и за пределами 2022 года. Главное - желание петербуржцев”, - подчеркнул он.
Стоит отметить, что план-график догазификации Санкт-Петербурга полностью исполнен, поскольку ранее план включал работы по подведению газовых сетей к границам 850 домовладений, в основном расположенных в Пушкинском и Курортном районах.
По словам Александра Беглова, если до границ участков заявителей работы производятся бесплатно, то по ряду внутренних работ помощь разным категориям готов оказать город:
“Кроме всего прочего, меры поддержки - обеспечение граждан, нуждающихся в помощи, газовым оборудованием. Например, пенсионеры, социально незащищенные люди получают компенсацию на приобретение газовой плиты, котла”, - сообщил Беглов.