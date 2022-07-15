Сбер: Фонтан в Дербенте станет самым крупным в России

В Дербенте завершается реконструкция парка им. Низами Гянджеви. 16 июля состоится торжественное открытие самого большого фонтана в России, площадь которого составляет 4715 квадратных метров. Реконструкция парка осуществлялась при финансовом участии Сбербанка.

Издание interfax.ru сообщает, что крупнейший в России фонтан имеет уникальное техническое оснащение. В частности, у комплекса есть струи «огонь на воде», площадки для запуска фейерверков, пневматические водные пушки, поворотные форсунки, водный экран. Фонтан работает под управлением программного обеспечения, с помощью которого будут создаваться уникальные светомузыкальные шоу, а на водный экран можно будет транслировать видео. Объект также имеет технологическое помещение, где находится интерактивный музей. Элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны, в результате создается эффект, как будто они парят в воздухе. Кроме этого, фонтан оснащен световыми прожекторами в количестве тысяча триста шестьдесят восемь штук. Каждый из них управляется индивидуально. Еще одно высокотехнологичное решение — два видеопроектора, с помощью которых будут проецироваться изображения, а также мощная акустическая система, которая характеризуется высоким качеством звука. У фонтана несколько режимов работы: статический и пять динамических. Комплекс двухъярусный, оснащен девятью чашами. Количество струй — две тысячи двести четырнадцать, их высота составляет до тридцати метров — по этому параметру объект превосходит большинство фонтанов в Российской Федерации. Дизайн фонтана выполнен в художественных традициях Дагестана. В качестве основного материала использовался натуральный камень. «Восстановленный парковый комплекс, объединённый единой концепцией, является одним из важнейших туристических мест Дербента, объекты которого включены в список охраняемых памятников России и в исторический список ЮНЕСКО. Сбер помог местным властям реконструировать парк им. Низами Гянджеви, и мы украсили его светомузыкальным фонтаном, который, я уверен, станет яркой достопримечательностью города, его визитной карточкой», — сказал Станислав Кузнецов, заместитель председатель правления Сбербанка. Фонтан в Дербенте уже двадцать третий среди интерактивных фонтанов, построенных Сбербанком в российских городах с 2016 года. Так Сбер стремится оказывать содействие по благоустройству общественных зон в Российской Федерации — от Калининграда до Владивостока.

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