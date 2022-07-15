Путин подписал закон об иностранных агентах

Данный документ опубликован на сайте правовой информации. Об этом пишет RT.
Согласно документу, иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, а также принимать участие в закупках для государственных нужд и проводить экологическую экспертизу.
Кроме того, к политической деятельности, которую ведут иноагенты, не может относиться деятельность в сфере защиты традиционных семейных ценностей.
Накануне депутатами Государственной думы были поддержаны поправки о том, что иноагентами не могут быть объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций.
Отмечается, что седьмого июня Госдума РФ в первом чтении приняла проект закона о контроле над деятельностью иноагентов.