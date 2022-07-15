Прогулки по воде: как в Уфе проходят экскурсии по реке Белой?

Расписание теплоходов и режим работы

Прогулки по Белой в Уфе открыты для всех желающих с 1 мая этого года. Компания «Речфлот» организует речные прогулки на теплоходах в будни с 12 до 22 часов, в выходные — с 11 до 22 часов. Планируется, что они будут доступны до завершения речной навигации этого года. Пассажирам предлагаются прогулки продолжительностью 45 минут на теплоходах «Мираж» и «Мария». Посадка и высадка пассажиров проходит на причале у Конгресс-холла (ул, Аульная, д. 1), вход на причал через дебаркадер на набережной. Теплоход идет вдоль набережной к Монументу Дружбы, разворачивается и возвращается конгресс-холлу. На теплоходе есть туалет и бар.