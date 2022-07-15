Ночные покупатели и погрузка в темноте: как уфимка смогла заказать товар в IKEA в Уфе

Положить в корзину товар и оплатить его — пока что остается самой большой проблемой. Рассказываем о том, как получить товар.

Накануне у корреспондента Mkset получилось наполнить корзину на сайте интернет-магазина товарами и оплатить их. А забирать приобретенное пришлось поздним вечером, когда МЕГА уже закрылась. О, счастливчик! Как уже всем известно, в настоящее время сайт ставит покупателей в очередь. Как только она подходит, у вас появляется возможность оформить и оплатить товар. Это самый сложный этап, непонятно от чего зависящий. Обновлять страницу при этом нельзя, потому что в таком случае вас отбрасывает в конец очереди. Однако даже если не перезагружать сайт, проблемы с «вылетом» все равно происходят — в том числе на этапе оплаты, когда, казалось бы, все сложности уже позади. Так произошло и у нас. Всю ночь ноутбук работал, страница интернет-магазина открыта, дважды получалось перейти к оплате, но она не проходила. А уже утром получилось благополучно провести оплату. Получение Мы забирали товар самовывозом, поскольку это обошлось бы дешевле. На выбор были предложены два временных интервала: с 16:00 и с 22:00. Выбрали последний вариант, так как первый неудобен из-за работы. Если вы не забираете заказ в назначенное время, его расформировывают, а деньги — возвращают. Ко входу в магазин приехали немного заранее. Ожидали увидеть на выдаче толпу конкурентов, очередь, конфликты. Но нет, на парковке было не так много людей с тележками. У многих они были не сильно загружены: кровать, полки, одна семья набрала посуду. Покупателей на парковке мало Фото: Mkset.ru Мы поднялись немного раньше своего времени, ожидая, что нам предложат подождать. Но нет, нам сказали, что «ничего страшного», если заказ сформирован, его выдадут. Тележку выкатывают практически сразу Фото: Mkset.ru Сначала нужно отметиться в зоне, где ранее упаковывали и выдавали заказанный товар, затем перейти в зону, где располагалось кафе, там и происходит сама выдача. Нужно подойти и сообщить сотруднику номер заказа, затем — совсем немного — подождать на скамейке. Практически сразу же вас и вызовут, выкатив уже готовую тележку. При получении нужно показать письмо, которое пришло на электронную почту после оплаты — сотрудник сверит номер заказа. Все, больше ничего не нужно! Можно проверить, все ли положили в заказ, но мы почему-то сразу покатили свою добычу к выходу. Пока соображали, как уложить все купленное в машину (в заказе была кровать), объявили о закрытии МЕГИ, и на парковке погасили свет. Пришлось светить телефонным фонариком (кровать, конечно же, не влезла, пришлось привязывать багажник и ехать с открытым). Пока мы возились с погрузкой, парковка опустела. Подъезжали другие машины, водители освобождали место в них, потом не спеша выходили с тележками и начинали укладывать приобретенное. Рядом стояла девушка с единственной большой коробкой — похоже, что это была кровать. Потом за ней приехал большой внедорожник, вышедший из него мужчина начал грузить коробку в багажник. Вообще выдача работает до полуночи, но стоит учитывать наступление темноты. Вообще, вся эта погрузка в ночи выглядит забавно, вызывая ассоциации с ограблением магазина. После сообщений о толпе в последний день работы приятно удивило, что сотрудники магазина вежливые, спокойные, никуда не спешащие. Сложилось ощущение, что товара еще очень много, и они планируют распродавать его достаточно долго. На получение заказа у нас ушло не более пяти минут, намного дольше возились с погрузкой. Но все равно в 22:30 уже выезжали с парковки. Думаю, если бы доступ в магазин был открыт, покупка бы заняла намного больше времени.

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