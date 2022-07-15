«Ни копейки не получил»: освятивший озера в Соль-Илецке священник ответил отдыхающим

«Ни копейки не получил»: освятивший озера в Соль-Илецке священник ответил отдыхающим
«Ни копейки не получил»: освятивший озера в Соль-Илецке священник ответил отдыхающим
Вчера, 16:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/podsoliletsk
В миру Александр Щукин подробно ответил на возмущения граждан в соцсетях о том, что «все ради наживы», свое сообщение он опубликовал в соцсетях 14 июля.

Вчера популярный у жителей Башкирии и у жителей других регионов курорт Соль-Илецк вновь стал поводом для обсуждения. На этот раз причиной стало освящение озера священнослужителем. Местные жители и пользователи соцсетей из других регионов по-разному расценили произошедшее.

Сам отец Александр, настоятель храма Святой Троицы в селе Буранное Соль-Илецкого округа (в миру Александр Щукин), ответил на недовольства отдыхающих. Он оставил комментарий под постом в соцсетях.

Некоторые пользователи писали, что религиозные действа на озерах производятся ради обогащения и наживы. С подобным посылом выступил не один комментатор, однако священнослужитель ответил на обвинения и высказал свою точку зрения.

Во-первых, я ни копейки не получил, и не просил, и не предлагали. Во-вторых, мы служили чин малого освящения воды (не той воды, которая в озере, а в водосвятной чаше), и просили у Господа благословения для сотрудников курорта и отдыхающих.Александр Щукин

Прояснил ситуацию отец Александр и относительно того, что освящение воды производилось на пляже, где тела людей максимально открыты.

— Когда Иоанн Креститель крестил на Иордане, там что, люди в хиджабах что ли в реку входили? — с долей юмора написал священнослужитель.

Я священник Православной Церкви, иду туда, куда меня пригласят. В больницах, например, в реанимациях люди тоже часто не всегда одетые, но мы приходим и молимся о них и совершаем Таинства. Мы помолились на озере, где люди отдыхают и лечатся, кто захотел, подошел, попросил благословения, покропил святой водой. А кто не верит, или верит по-своему, тот не подошёл, какие проблемы?Александр Щукин

Также священник предложил тем, кто обвиняет его в сребролюбии (так в православии называется нездоровая любовь к деньгам и прочим материальным благам — прим.ред.) посетить его дом и даже указал свой адрес.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы