«Они сначала взяли территорию под благоустройство, выжидали три года, видимо, чтобы не было жалоб (если жалобы есть, не продлевается). А потом поставили трехметровый забор и заявили: на карте этой дороги нет. Сейчас там тупик, если случится пожар, машина не проедет, проулки слишком узкие. Теперь решили взяться за левую сторону от себя: отсыпают участок, он будет впритык к магазину, то есть мы подъехать к нему уже не сможем. Я знаю, что будет так же, как с улицей Демской», — говорит она.