Минеева прокомментировала законопроект об упрощенном закрытии МСП

Правительством России внесен в Государственную думу законопроект об упрощении закрытия недействующих малых и средних предприятий (МСП). Для этого необходимо будет направить лишь одно заявление в налоговую. Данное решение прокомментировала московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

По информации vostokmedia.com, это способствует снятию административных барьеров. «Достаточно один раз написать заявление в налоговый орган. При этом владельцы неработающих предприятий не столкнутся с ограничениями типа временного запрета на открытие новых бизнес-проектов. Также можно будет избежать назначения постов гендиректоров в случае решения налоговой о ликвидации компании», — заявила правозащитница. Соответствующие поправки хотят внести в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в статью 3 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Формированием законопроекта занималось Министерство экономического развития России. В настоящее время для официального закрытия коммерческой организации необходимо выполнение различных действий. По подсчетам специалистов, на закрытие компании сегодня требуется минимум 10-15 тыс. рублей. Сюда входят затраты на погашение задолженностей и недешевая стоимость услуг профессиональных юристов. Нужные регистрационные действия занимают минимум 4 месяца. Зачастую процесс ликвидации растягивается, а порой становится невозможным. По информации разработчиков законопроекта, закрытие может занимать от полугода до года. Нередко компанию, в конце концов, исключают из ЕГРЮЛ по инициативе налоговой. Но подобный вариант опасен тем, что владельцам закрытой компании нельзя будет в течение трех лет открывать новый бизнес и им руководить. Использовать новый механизм ликвидации получат возможность компании, вошедшие в реестр субъектов МСП. Также они должны соблюсти некоторые условия: не являться плательщиками НДС или быть освобожденными от уплаты, не иметь долгов перед кредиторами, работниками, бюджетом. Помимо этого, юридическое лицо не должно претерпевать процесс ликвидации, реорганизации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ по требованию налоговой. Также в отношении компании не должно быть информации о недостоверности сведений в реестре. Когда перечисленные условия будут выполнены, налоговая за пять рабочих дней внесет в ЕГРЮЛ сведения об исключении предприятия из реестра. В течение трех месяцев после опубликования данных о ликвидации кредиторы могут направить документ о возражениях в налоговый орган. Если претензий не возникнет, компанию исключат из ЕГРЮЛ. После окончательного принятия закон получит силу с 1 июля 2023 года. Новые правила, по мнению разработчиков, дадут возможность уменьшить число действий и временные затраты для регистрации закрытия компании: с полугода или года до трех с половиной месяцев. Также снизятся затраты для бизнесменов для осуществления этого процесса.

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