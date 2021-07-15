Закрытие пансионата, трагедия с ребенком и жалобы на запах. Итоги дня в Башкирии

В Министерстве труда республики сообщили о намерении в 2021 году привлечь к трудовой деятельности граждан из других стран мира. Для того чтобы они могли осуществлять трудовую деятельность на территории республики, им будет оформлены визы. Иностранцев обеспечат работой в сфере строительства, общественного питания и торговли.
Советский суд Уфы приостановил работу уфимского пансионата для престарелых «Долголетие». Заведение прославилось до такой степени, что дети постояльцев жаловались на его работу главе Башкирии Радию Хабирову.
На главного архитектора Уфимского района завели дело из-за поддельного диплома. В мае 2019 года мужчина был назначен на должность начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности - главного архитектора района. В этой должности чиновник имел доступ к государственной тайне, а также выдавал разрешения на строительство объектов капитального строительства.
В Башкирии в деревне Балтай Туймазинского района 10-летнего ударило током на трансформаторной подстанции. Ребенку сожгло обе руки. Ребятишки играли в футбол на единственной площадке на селе. Неподалеку находилась та самая трансформаторная будка, которая и забрала руки 10-летнего Ильназа. Сегодня ребенок находится в реанимации в ожоговом центре в Уфе. Мальчику провели уже три операции, ампутировали обе кисти, и сейчас он медленно приходит в себя. Mkset пообщался с его мамой.
Который день жители практически всех районов Уфы жалуются на едкие химические запахи. Жители чувствуют то сильный химический запах, то запах сероводорода, то запах промышленного газа и даже на запах дихлофоса. За сутки поступило 72 жалобы со всех уголков Уфы.