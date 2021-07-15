Закрытие пансионата, трагедия с ребенком и жалобы на запах. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии в деревне Балтай Туймазинского района 10-летнего ударило током на трансформаторной подстанции. Ребенку сожгло обе руки. Ребятишки играли в футбол на единственной площадке на селе. Неподалеку находилась та самая трансформаторная будка, которая и забрала руки 10-летнего Ильназа. Сегодня ребенок находится в реанимации в ожоговом центре в Уфе. Мальчику провели уже три операции, ампутировали обе кисти, и сейчас он медленно приходит в себя. Mkset пообщался с его мамой.