Высота ватерлинии: прожиточный минимум в России должен быть не меньше 30 тысяч рублей

Опросы показывают, что жителям России для хоть какого-то существования нужно, как минимум, втрое больше, чем установленный в стране МРОТ.

Исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения» по итогам прошлого года показали, что граждане России смогут сводить концы с концами, лишь получая не менее 30 тысяч рублей в месяц. Росстат использовал в выборке более 100 тыс. семей. В частности, граждан России спрашивали: «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?». И если для молодых семей без детей сумма равнялась 75,5 тыс. руб., то семьи с детьми и многодетные семьи называли не менее 80 тыс. руб. Наибольшая сумма необходима семьям, в которых есть дети-инвалиды, — 88,4 тыс. руб. Таким образом, в среднем российской семье нужно не менее 60,9 тыс. руб. в месяц, чтобы «свести концы с концами», то есть не меньше 30 тыс. руб. на человека. Напомним, сегодня прожиточный минимум в стране составляет почти в три раза меньше — около 12 тыс. руб. Экономист Дмитрий Прокофьев подчеркнул, что 30 тыс. руб. — это минимальный уровень для Восточной Европы, то есть это должна быть не медианная зарплата, а самый настоящий МРОТ. — Люди не просят для себя ничего лишнего. Их «желаемые зарплаты» в подобных опросах — получаются в два, два с половиной раза больше минимума. «Для счастья» людям нужно три, три с половиной «минимума» в месяц. Подробнее — в материале «Новых известий».

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