Восточный экономический форум состоится во Владивостоке в сентябре

В текущем году деловая программа форума состоит из четырех направлений. Они называются: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в изменившемся мире» и новый блок «Молодежный ВЭФ». На мероприятии презентуют программу «Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский 2030». Кроме того, там поговорят о социальных сетях, молодежном предпринимательстве, развитии финансового рынка, бизнес-образовании и карьере.