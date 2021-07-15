Восточный экономический форум состоится во Владивостоке в сентябре

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев станет председателем организационного комитета ВЭФ. Об этом пишет vostokmedia.com.
Полпред президента назвал Восточный экономический форум одним из важнейших инструментов развития всего Дальнего Востока. Его ключевая задача заключается в привлечении инвесторов и получении обратной связи от бизнесменов. В рамках форума предстоит выяснить, насколько российским властям удается создавать эффективные механизмы поддержки, что еще нужно предпринять для строительства новых предприятий, создания новых рабочих мест и развития экономики субъектов Дальнего Востока.
Трутнев подчеркнул, что благодаря ВЭФ в Дальневосточный регион удалось привлечь свыше 2 600 инвестпроектов. Из них 400 уже функционируют. Эти проекты успели принести в бюджет 1,8 триллиона рублей. Кроме того, на Дальнем Востоке получилось создать свыше 77 000 дополнительных рабочих мест. Но из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году форум был отменен. Такое решение плохо отразилось на инвестиционном климате региона.
Полпред президента надеется, что в 2021 году Восточный экономический форум все же проведут. Для этого надо принять меры по недопущению распространения инфекции. Новые реалии внесли свои коррективы в повестку ВЭФ.
В текущем году деловая программа форума состоит из четырех направлений. Они называются: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в изменившемся мире» и новый блок «Молодежный ВЭФ». На мероприятии презентуют программу «Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский 2030». Кроме того, там поговорят о социальных сетях, молодежном предпринимательстве, развитии финансового рынка, бизнес-образовании и карьере.
По словам ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антона Кобякова, мероприятие пройдет как в очном, так и онлайн-формате по причине эпидемии. Однако это не помешает укреплению взаимодействия между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Участники встречи обсудят темы партнерства в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной областях. Помимо этого, РФ организует международные бизнес-диалоги с представителями Кореи, Китая, Индии, Европы и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.
Организует ВЭФ Фонд Росконгресс. На его мероприятия приезжают делегаты из более чем 200 государств. Ежегодно к экспертной работе привлекают свыше 5 000 специалистов из России и прочих стран. Из года в год мероприятия фонда освещают более 15 000 представителей средств массовой информации.