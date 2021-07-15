В Уфе перед судом предстанет пенсионерка за ложные показания по делу Санкина

В Уфе перед судом предстанет пенсионерка за ложные показания по делу Санкина
В Уфе перед судом предстанет пенсионерка за ложные показания по делу Санкина
Вчера, 16:36ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Вторую лжесвидетельницу оштрафовали на 7 тысяч рублей.

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 72-летней женщины. Об этом сообщили сегодня, 15 июля, в прокуратуре республики.

По версии следствия, при рассмотрении уголовного дела в суде перед присяжными заседателями обвиняемая дала ложные показания об обстоятельствах совершенного Санкиным преступления.

— Женщина изобличала преступника и сама вызвала полицию и скорую помощь, — сообщили в пресс-службе прокуратуры в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Также была выявлена еще одна женщина давшая ложные показания в суде. Она сама признала свою вину и с учетом этого, ей присудили выплатить судебный штраф в размере 7 тысяч рублей.

В апреле этого года Верховный суд Башкирии смягчил наказание Владимиру Санкину за убийство педофила.

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