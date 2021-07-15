В Уфе начальник отдела полиции подозревается в покушении получения взятки

Предварительно выяснилось, что к подозреваемому пришел его знакомый, который попросил вынести поставление в отказе о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. Ранее отдел возглавляемый 42-летним начальником начал проверку в отношении предпринимателя по факту совершения им мошеннических действий. За данную услугу начальник отдела запросил 1,5 млн рублей.