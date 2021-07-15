В Уфе начальник отдела полиции подозревается в покушении получения взятки

В Уфе начальник отдела полиции подозревается в покушении получения взятки
В Уфе начальник отдела полиции подозревается в покушении получения взятки
Вчера, 17:07ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Мужчина просил 1,5 млн рублей за отказ в возбуждении уголовного дела.

В Уфе начальник отдела полиции Иглинского района подозревается в покушении на получение взятки. Об этом сообщили в Следственном комитете республики сегодня, 15 июля.

Уголовное дело возбуждено в отношении 42-летнего начальника Отдела МВД России по Иглинскому району. Он подозревается в покушение на получение взятки в размере 1,5 млн рублей.

Предварительно выяснилось, что к подозреваемому пришел его знакомый, который попросил вынести поставление в отказе о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. Ранее отдел возглавляемый 42-летним начальником начал проверку в отношении предпринимателя по факту совершения им мошеннических действий. За данную услугу начальник отдела запросил 1,5 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных посредник был задержан при передаче взяткодателем денежных средств, а затем был задержан и начальник отдела полиции.

— В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причастность подозреваемого к иным преступным фактам, — сообщили в ведомтсве.

Министром внутренних дел республики также назначена служебная проверка, по результатам которой в отношении сотрудника будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в центре коррупционного скандала оказались сотрудники Роскомнадзора Башкирии.

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