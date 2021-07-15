В Курске планируют заменить 20 км трубопровода по концессионному соглашению

Курский филиал ПАО “Квадра” сообщил о намерении в этом году заменить в Курске 20 км трубопроводов. На данные работы будет направлено 233,5 млн рублей.

Работы будут производиться в соответствии с концессионным соглашением, которое в 2020 году “Квадра” подписала с администрации Курской области и мэрией Курска. Сайт kommersant.ru сообщает, что работы начались на нескольких улицах города - Орловской, Веспремской, на проспекте Дружбы в Северо-Западном районе города. В планах замена 2,726 тыс. метров квартальных теплосетей. Управляющий директор курского филиала “Квадры” Александр Воронин пояснил, что на данных участках сети в наихудшем состоянии. Они позволяют обеспечить теплом 16 многоквартирных домов. Их заменят на новые трубы в износостойкой изоляции и с минимальным сроком службы 40 лет. Кроме того, планируется замена запорной арматуры, неподвижных опор и компенсаторов. По концессионному соглашению, в течение 15 лет “Квадра” будет производить модернизацию объектов теплоснабжения, принадлежащих муниципалитету. Всего на работы потребуется 1,9 млрд рублей (без НДС), при этом “Квадра” из своих средств выделит большую часть - 1,4 млрд рублей. 300 млн рублей - это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 100 млн рублей будут выделены из бюджетов Курской области и администрации облцентра. “Квадра” не в первый раз работает по концессионному соглашению. Так, в Воронеже с 2019 года по соглашению с Правительством Воронежской области и Администрацией Воронежа энергетики произвели замену 48 км ветхих теплосетей, кроме того, были проведены крупные работы на муниципальных котельных и теплопунктах. В целом инвестиции “Квадры” в период с 2019 по 2033 год составят 3 млрд. 650 млн. рублей. Для инвестиций “Квадра” использует собственные и заемные средства.

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