В Башкирию для работы на предприятиях привлекут около 500 мигрантов

В Министерстве труда республики сообщили о намерении в 2021 году привлечь к трудовой деятельности граждан из других стран мира.
Всего планируется прибытие работник из 10 стран, это: Турции, Вьетнама, Китая, Таиланда, Монголии, Сербии, Филиппин, Египта, Индонезии и Туниса. Для того чтобы они могли осуществлять трудовую деятельность на территории республики, им будет оформлены визы.
Иностранцев обеспечат работой в сфере строительства, общественного питания и торговли.
— Обеспечить работодателей рабочей силой — не только одна из главных задач сегодняшнего дня, но и самых больших вызовов. Сегодня всем нужны люди. Мы заинтересованы в восполнении недостатка трудовых ресурсов для поддержания заданных темпов развития экономики республики, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова в ходе рабочей встречи с директором Бюро Международной организации по миграции в Москве господином Абдусаттором Эсоевым.
Накануне, Минтруд перечислил самые востребованные профессии в Башкирии.