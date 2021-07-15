В Башкирию для работы на предприятиях привлекут около 500 мигрантов

В Башкирию для работы на предприятиях привлекут около 500 мигрантов
В Башкирию для работы на предприятиях привлекут около 500 мигрантов
Вчера, 15:57ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Работники приедут из десяти стран мира.

В Министерстве труда республики сообщили о намерении в 2021 году привлечь к трудовой деятельности граждан из других стран мира.

Всего планируется прибытие работник из 10 стран, это: Турции, Вьетнама, Китая, Таиланда, Монголии, Сербии, Филиппин, Египта, Индонезии и Туниса. Для того чтобы они могли осуществлять трудовую деятельность на территории республики, им будет оформлены визы.

Иностранцев обеспечат работой в сфере строительства, общественного питания и торговли.

— Обеспечить работодателей рабочей силой — не только одна из главных задач сегодняшнего дня, но и самых больших вызовов. Сегодня всем нужны люди. Мы заинтересованы в восполнении недостатка трудовых ресурсов для поддержания заданных темпов развития экономики республики, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова в ходе рабочей встречи с директором Бюро Международной организации по миграции в Москве господином Абдусаттором Эсоевым.

Накануне, Минтруд перечислил самые востребованные профессии в Башкирии.

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