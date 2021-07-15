В Башкирию для работы на предприятиях привлекут около 500 мигрантов

— Обеспечить работодателей рабочей силой — не только одна из главных задач сегодняшнего дня, но и самых больших вызовов. Сегодня всем нужны люди. Мы заинтересованы в восполнении недостатка трудовых ресурсов для поддержания заданных темпов развития экономики республики, — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова в ходе рабочей встречи с директором Бюро Международной организации по миграции в Москве господином Абдусаттором Эсоевым.