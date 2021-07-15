В Башкирии стало известно, как будут работать медицинские организации в праздники

В Башкирии стало известно, как будут работать медицинские организации в праздники
В Башкирии стало известно, как будут работать медицинские организации в праздники
Вчера, 14:57ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Артур Салимов/mkset.ru
В предпраздничный понедельник рабочий день медиков сократиться на один час.

Минздрав республики опубликовал график работы медицинских учреждений на 19 и 20 июля.

Так, в понедельник 19 июля, медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара будут работать полный рабочий день, с сокращением времени работы на один час.

Во вторник, 20 июля, медики будут работать по графику субботы — с 08:00 часов до 17:00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16:00 часов.

Также в этот день будет проводиться вакцинация взрослого населения против коронавирусной инфекции. В больницах прививочный кабинет будет работать с 08:00 часов до 20:00 часов вечера. В мобильных пунктах вакцинации всех желающих будут принимать с 10:00 часов до 20:00 часов.

В стационарах предусмотрено создание резервных коек для лечения пациентов. Стоматологические организации согласно графику обеспечат оказанием неотложной помощи.

Бригады скорой медицинской помощи, травмпункты и дежурные служб медицинских организаций будут работать в усиленном режиме.

Напомним, что 19 июля глава республики рекомендовал объявить выходным нерабочим днем с сохранением заработной платы. Для госслужащих указ о выходном был подписан накануне, 14 июля.

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