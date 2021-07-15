В Башкирии стало известно, как будут работать медицинские организации в праздники

Также в этот день будет проводиться вакцинация взрослого населения против коронавирусной инфекции. В больницах прививочный кабинет будет работать с 08:00 часов до 20:00 часов вечера. В мобильных пунктах вакцинации всех желающих будут принимать с 10:00 часов до 20:00 часов.