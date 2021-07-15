Росприроднадзор подал в суд на оборонной завод в Башкирии за слив сточных вод в Белую

Росприроднадзор подал в суд на оборонной завод в Башкирии за слив сточных вод в Белую
Росприроднадзор подал в суд на оборонной завод в Башкирии за слив сточных вод в Белую
Вчера, 19:51ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Росприроднадзор подал в арбитражный суд Башкирии иск к стерлитамакскому оборонному предприятию ФКП «Авангард», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (СНХЗ) и ОАО «Синтез-Каучук», следует из определения суда от 13 июля.

Истец требует, чтобы «Авангард» прекратил сбрасывать сточные воды в реку Белую в месте выпуска в 728 километров от устья водоёма. Кроме того, ведомство пытается признать недействительными договоры компании на водоотведение с СНХЗ и «Синтез-Каучуком».

Однако, согласно определению суда, в заявлении Росприроднадзора обнаружены нарушения требований арбитражного процессуального кодекса России. Ведомство не направило уведомления об иске ответчику и другим участникам дела.

Иск не будут рассматриваться до 13 августа. К этому времени Росприроднадзор должен устранить нарушения.

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