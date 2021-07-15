Росприроднадзор подал в суд на оборонной завод в Башкирии за слив сточных вод в Белую

Истец требует, чтобы «Авангард» прекратил сбрасывать сточные воды в реку Белую в месте выпуска в 728 километров от устья водоёма. Кроме того, ведомство пытается признать недействительными договоры компании на водоотведение с СНХЗ и «Синтез-Каучуком».