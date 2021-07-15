Председатель женсовета попросила Радия Хабирова решить проблему с закрытым роддомом

Председатель женсовета попросила Радия Хабирова решить проблему с закрытым роддомом
Председатель женсовета попросила Радия Хабирова решить проблему с закрытым роддомом
Вчера, 09:49ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Жительницы отдаленных сел не смогут получить своевременную квалифицированную помощь.

Председатель женсовета села Зилаир обратилась к главе республики Радию Хабирову на его личной странице сегодня, 15 июля.

Татьяна Сучкова сообщила, роддом в селе был закрыт 1 июля. Она обеспокоена тем, что теперь беременным нужно ездить в город Сибай.

— Если учесть, что у нас есть деревни, которые находятся на расстоянии от 80 до 130 км до райцентра, то какого будет поехать ночью беременной женщине на срочные роды, прибавив еще 120 км до Сибая. А ведь беременность — это иногда как внезапный, не прогнозированный шторм, или ураган, с непредсказуемыми последствиями. Захотят ли женщины, в таком случае, рожать, рискуя своим здоровьем? , — выразила беспокойство женщина.

Она просила разобраться в ситуации и задалась вопросом о том, что сейчас идет активная программа по призыву женщин рожать как можно больше детей, но при этом условия не всегда это позволяют сделать.

Ранее стало известно о том, что в Башкирии построят детскую поликлинику за 253 млн рублей.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы