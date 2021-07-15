Председатель женсовета попросила Радия Хабирова решить проблему с закрытым роддомом

— Если учесть, что у нас есть деревни, которые находятся на расстоянии от 80 до 130 км до райцентра, то какого будет поехать ночью беременной женщине на срочные роды, прибавив еще 120 км до Сибая. А ведь беременность — это иногда как внезапный, не прогнозированный шторм, или ураган, с непредсказуемыми последствиями. Захотят ли женщины, в таком случае, рожать, рискуя своим здоровьем? , — выразила беспокойство женщина.