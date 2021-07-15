Председатель женсовета попросила Радия Хабирова решить проблему с закрытым роддомом

Председатель женсовета села Зилаир обратилась к главе республики Радию Хабирову на его личной странице сегодня, 15 июля.
Татьяна Сучкова сообщила, роддом в селе был закрыт 1 июля. Она обеспокоена тем, что теперь беременным нужно ездить в город Сибай.
— Если учесть, что у нас есть деревни, которые находятся на расстоянии от 80 до 130 км до райцентра, то какого будет поехать ночью беременной женщине на срочные роды, прибавив еще 120 км до Сибая. А ведь беременность — это иногда как внезапный, не прогнозированный шторм, или ураган, с непредсказуемыми последствиями. Захотят ли женщины, в таком случае, рожать, рискуя своим здоровьем? , — выразила беспокойство женщина.
Она просила разобраться в ситуации и задалась вопросом о том, что сейчас идет активная программа по призыву женщин рожать как можно больше детей, но при этом условия не всегда это позволяют сделать.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии построят детскую поликлинику за 253 млн рублей.