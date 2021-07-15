Правозащитница пригрозила Башкультнаследию обращением к президенту Татарстана

Правозащитница Эльза Маулимшина пригрозила обратиться за помощью к президенту Татарстана, чтобы спасти усадьбу Зия Камали. О своем намерении она рассказала на личной странице в соцсетях.
В апреле этого года, управление разместило проект приказа об отказе во включении усадьбы в Единый реестр объектов культурного наследия и исключении здания из Перечня выявленных памятников.
На что активистка написала жалобу в прокуратуру Башкирии и Минюст, чем и добавилась того, что проект приказа не прошел регистрацию в Минюсте. Однако в конце июня управление вновь разместило проект об отказе и снова Маулимшина подала жалобы в вышеупомянутые гос органы.
Она предупредила, что в случае если Министерство юстиции даст добро на данный проект отказа, то женщина обратиться к президенту Татарстана с просьбой забрать дом в соседнюю республику и дать ему вторую жизнь.
Усадьба Зия Камали официально вошла в федеральную программу первоочередных реставрационных работ с привлечением федерального финансирования. В этом доме жили со своими семьями писатели и поэты Зия Камали, Мажит Гафури и Сайфи Кудаш.
Напомним, что в апреле этого года экспертиза усадьбы Зии Камали в Уфе подтвердила ценность объекта культурного наследия.