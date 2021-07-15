Правозащитница пригрозила Башкультнаследию обращением к президенту Татарстана

На что активистка написала жалобу в прокуратуру Башкирии и Минюст, чем и добавилась того, что проект приказа не прошел регистрацию в Минюсте. Однако в конце июня управление вновь разместило проект об отказе и снова Маулимшина подала жалобы в вышеупомянутые гос органы.