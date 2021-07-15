Пермский ЦБК провел электронные торги макулатурой

В Пермском крае электронная площадка «ТЭК-Торг» по продаже вторичного сырья начала действовать с марта. Это первая такая электронная площадка в стране, является дочерней организацией Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Организован процесс по поручению губернатора края Дмитрия Махонина, пишет properm.ru.
«Безусловно, мы видим потенциал для биржевой торговли в сфере реализации вторичных материалов и в создании производственных площадок по переработке отходов», - отмечает он.
Закупки вторсырья посредством торгов способствуют созданию эффективных цепочек, нацеленных на переработку полезных фракций отходов. Одновременно обеспечиваются сырьем предприятия-переработчики.
ПЦБК в течение последних лет перерабатывает 300 тысяч тонн макулатуры, или более пяти процентов всего ее объема в России. Раньше ее захоранивали на полигонах, а сегодня из нее производится новая продукция - тарный картон. Он, в свою очередь, идет на производство гофроупаковки. Таким образом каждый день спасается от вырубки до шести миллионов кубометров лесов.
По словам коммерческого директора ГП «ПЦБК» Игоря Синицына, на предприятии давно отладили механизм сбора макулатуры марки МС-5Б. Она приходит из торговых сетей, где гофрокартон собирается в большом объеме. «И поэтому нам легко было организовать закупки через электронную торговую площадку, вся методология есть», - говорит он.
Сегодня в стране перерабатывается свыше 90 процентов МС-5Б. По мнению Синицына, этому во многом способствует позиция ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», членом которой является и ПЦБК. Здесь намерены и в дальнейшем работать с электронной площадкой «ТЭК-Торг», позволяющей организовать процесс покупки макулатуры для всех предприятий страны.
В компании реализуют целый ряд экологических проектов, занимаются популяризацией экокультуры и модернизацией оборудования в соответствии с экологическими стандартами. В рамках «Экодесанта» проходят лекции и мастер-классы как для взрослых, так и для детей. Данный проект приобрел федеральный масштаб и был распространен на 12 российских регионов. Особое внимание в ПЦБК уделяют лесовосстановлению на территориях, которые арендует компания.