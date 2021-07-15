Пермский ЦБК провел электронные торги макулатурой

ПЦБК в течение последних лет перерабатывает 300 тысяч тонн макулатуры, или более пяти процентов всего ее объема в России. Раньше ее захоранивали на полигонах, а сегодня из нее производится новая продукция - тарный картон. Он, в свою очередь, идет на производство гофроупаковки. Таким образом каждый день спасается от вырубки до шести миллионов кубометров лесов.