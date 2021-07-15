На главного архитектора Уфимского района завели дело из-за поддельного диплома

В мае 2019 года мужчина был назначен на должность начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности - главного архитектора района. В этой должности чиновник имел доступ к государственной тайне, а также выдавал разрешения на строительство объектов капитального строительства.
На данный момент уже бывший чиновник, а нынешний фигурант дела уволен со службы по собственному желанию.
Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа).
– Вместе с тем на запрос прокуратуры высшее учебное заведение не подтвердило факт его обучения. Уголовное дело в отношении бывшего архитектора администрации Уфимского района Башкирии за использование поддельного диплома, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.