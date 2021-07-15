На главного архитектора Уфимского района завели дело из-за поддельного диплома

На главного архитектора Уфимского района завели дело из-за поддельного диплома
На главного архитектора Уфимского района завели дело из-за поддельного диплома
Вчера, 13:56ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
В высокой должности чиновник состоял с 2019 года.

В мае 2019 года мужчина был назначен на должность начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности - главного архитектора района. В этой должности чиновник имел доступ к государственной тайне, а также выдавал разрешения на строительство объектов капитального строительства.

На данный момент уже бывший чиновник, а нынешний фигурант дела уволен со службы по собственному желанию.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа).

– Вместе с тем на запрос прокуратуры высшее учебное заведение не подтвердило факт его обучения. Уголовное дело в отношении бывшего архитектора администрации Уфимского района Башкирии за использование поддельного диплома, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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