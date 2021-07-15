«Квадра» за два года реконструировала 48 км тепловых сетей в Воронеже

В течение двух лет "Квадра", не считая замены 48 км теплосетей и работ на муниципальных котельных и теплопунктах, уже проложила практически 4 км дополнительных труб циркуляции для людей, живущих в 84 домах. Это даст возможность жильцам не сливать остывшую воду в ожидании горячей. Работы обошлись в 11 млн руб., сообщает vrn.kp.ru
Отмечают, что в 2021 году будут восстановлены линии еще в 11 домах. Жильцы некоторых из них уже больше 10 лет вынуждены на несколько минут отключать краны, чтобы пошла горячая вода. В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, она должна быть не холоднее 60°. Но в реальности добиться такой температуры бывает трудно. Вода в тупиковой линии быстро остывает, поэтому ее нужно постоянно подогревать.
Для этого энергетики и выполняют линии циркуляции горячей воды. Благодаря дополнительным трубам нагретая вода не остывает благодаря ее непрерывной циркуляции.
Восстановление линий рециркуляции регламентировано концессионным соглашением на 15 лет, заключенным в 2019 году. Как отмечает руководство ПАО "Квадра", программу постараются реализовать быстрее, чтобы у жителей Воронежа исчезли проблемы с водоснабжением и переплатой.
На основании задач концессионного соглашения социалисты увеличат надежность 141 котельной МКП, "Воронежтеплосеть", 80 центральных тепловых пунктов, а также 588 км теплосетей в однотрубном исчислении.
В течение ближайших нескольких лет сотрудники предприятия собираются снизить удельные расходы на выработку теплоэнергии на теплоисточниках, а также сократить потери теплоэнергии в теплосетях на полтора процента. А что касается задач на 2021 год, филиал ПАО "Квадра" в Воронеже направит 710 млн руб. на то, чтобы заменить 31,2 км изношенных тепловых сетей в столице Черноземья. Из них более 280 млн предприятие вложит в перекладку 18 км трубопроводов.
После начала летней ремонтной кампании специалисты уделяют особое внимание участкам сети, период службы эксплуатации которых превысил норму. Для перекладки применяют трубы со специальной пенополиминеральной изоляцией, замедляющей коррозию труб и минимизирующей тепловые потери.
Известно, что "Квадра" вложит 3 млрд 650 млн рублей до 2033 года по концессии. Инвестиционная программа финансируется за счет собственных и заемных средств предприятия.