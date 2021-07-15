«Квадра» за два года реконструировала 48 км тепловых сетей в Воронеже

Отмечают, что в 2021 году будут восстановлены линии еще в 11 домах. Жильцы некоторых из них уже больше 10 лет вынуждены на несколько минут отключать краны, чтобы пошла горячая вода. В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, она должна быть не холоднее 60°. Но в реальности добиться такой температуры бывает трудно. Вода в тупиковой линии быстро остывает, поэтому ее нужно постоянно подогревать.