Глава госкомитета по ЧС Башкирии выложил устрашающее фото

Глава госкомитета по ЧС Башкирии выложил устрашающее фото
Глава госкомитета по ЧС Башкирии выложил устрашающее фото
Вчера, 10:40ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Фаврит Гумеров/vk.com
Таким способом он предупреждает жителей соблюдать безопасность на воде.

Глава госкомитета по ЧС республики Фарит Гумеров опубликовал жуткое фото на своей странице во «Вконтакте» сегодня, 15 июля.

На снимке изображен берег реки с табличкой «купаться запрещено», а рядом с ним стоит сотрудник ведомства в образе смерти с косой и траурным венком.

Что только не придумают спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, чтобы уберечь граждан от трагедий на воде в купальный сезон! Впереди — длительные праздничные и выходные дни. Обращаемся к жителям и гостям республики с просьбой неукоснительно соблюдать меры безопасности на водных объектах! Не оставляйте своих детей сиротами, а родителей — с горем на всю жизнь! Берегите себя и своих близких! , — прокомментировал фото глава комитета.

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