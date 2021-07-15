Глава госкомитета по ЧС Башкирии выложил устрашающее фото

— Что только не придумают спасатели Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, чтобы уберечь граждан от трагедий на воде в купальный сезон! Впереди — длительные праздничные и выходные дни. Обращаемся к жителям и гостям республики с просьбой неукоснительно соблюдать меры безопасности на водных объектах! Не оставляйте своих детей сиротами, а родителей — с горем на всю жизнь! Берегите себя и своих близких! , — прокомментировал фото глава комитета.