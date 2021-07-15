Ford Trucks с выгодой до 149 000 рублей и ТО-1 в подарок в Газпромбанк Автолизинге

Газпромбанк Автолизинг, предоставляющий финансирование для расширения и обновления корпоративных парков, и компания «Турботракс», эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России, объявляют о запуске совместной акции по приобретению тяжелой коммерческой техники Ford Trucks.

До 31 декабря 2021 года можно приобрести в лизинг любую модель бренда, сэкономив до 149 тыс. руб. и получив возможность бесплатного прохождения первого технического обслуживания автомобиля у официальных дилеров по всей России. Вход в сделку для клиентов Газпромбанк Автолизинга максимально упрощен. Для рассмотрения заявки на предоставление финансирования достаточно двух документов (копии паспорта генерального директора и ИНН организации). А начать пользоваться грузовой техникой можно, внеся за нее в качестве аванса всего 10% от розничной стоимости. Приобретение коммерческой техники в лизинг сегодня является самым популярным способом обновления основных фондов среди российских предприятий. В этом сегменте авторынка клиенты прибегают к нему в 74% случаев, отмечая ускоренную амортизацию имущества с возможностью налоговой оптимизации, скидки от импортеров и лизинговых компаний, а также гибкость в настройках параметров финансирования. Так, заключить договор с Газпромбанк Автолизингом можно, выбрав наиболее подходящий с точки зрения нагрузки на баланс предприятия расчет — с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Например, флагманский седельный тягач Ford Trucks F-MAX, предлагающийся по рекомендованной розничной цене 7 460 625 руб. (по курсе ЦБ на момент публикации новости), доступен с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 78 623 руб. Для этого необходимо заключить договор финансовой аренды сроком на 5 лет и внести в качестве аванса 49% от стоимости предмета лизинга. Достигаемая в этом случае экономия на налогах на прибыль и НДС превышает 3 млн руб. Дополнительную выгоду при эксплуатации грузовых автомобилей Ford Trucks юридические лица и предприниматели смогут добиться, заправляясь по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%. Оставить заявку на лизинг Ford Trucks, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели грузовой техники, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

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