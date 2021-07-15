Ford Trucks с выгодой до 149 000 рублей и ТО-1 в подарок в Газпромбанк Автолизинге

Ford Trucks с выгодой до 149 000 рублей и ТО-1 в подарок в Газпромбанк Автолизинге
Ford Trucks с выгодой до 149 000 рублей и ТО-1 в подарок в Газпромбанк Автолизинге
Вчера, 14:52Общество
Газпромбанк Автолизинг, предоставляющий финансирование для расширения и обновления корпоративных парков, и компания «Турботракс», эксклюзивный дистрибьютор Ford Trucks в России, объявляют о запуске совместной акции по приобретению тяжелой коммерческой техники Ford Trucks.

До 31 декабря 2021 года можно приобрести в лизинг любую модель бренда, сэкономив до 149 тыс. руб. и получив возможность бесплатного прохождения первого технического обслуживания автомобиля у официальных дилеров по всей России.

Вход в сделку для клиентов Газпромбанк Автолизинга максимально упрощен. Для рассмотрения заявки на предоставление финансирования достаточно двух документов (копии паспорта генерального директора и ИНН организации). А начать пользоваться грузовой техникой можно, внеся за нее в качестве аванса всего 10% от розничной стоимости.

Приобретение коммерческой техники в лизинг сегодня является самым популярным способом обновления основных фондов среди российских предприятий. В этом сегменте авторынка клиенты прибегают к нему в 74% случаев, отмечая ускоренную амортизацию имущества с возможностью налоговой оптимизации, скидки от импортеров и лизинговых компаний, а также гибкость в настройках параметров финансирования. Так, заключить договор с Газпромбанк Автолизингом можно, выбрав наиболее подходящий с точки зрения нагрузки на баланс предприятия расчет — с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом.

Например, флагманский седельный тягач Ford Trucks F-MAX, предлагающийся по рекомендованной розничной цене 7 460 625 руб. (по курсе ЦБ на момент публикации новости), доступен с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 78 623 руб. Для этого необходимо заключить договор финансовой аренды сроком на 5 лет и внести в качестве аванса 49% от стоимости предмета лизинга. Достигаемая в этом случае экономия на налогах на прибыль и НДС превышает 3 млн руб.

Дополнительную выгоду при эксплуатации грузовых автомобилей Ford Trucks юридические лица и предприниматели смогут добиться, заправляясь по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.

Оставить заявку на лизинг Ford Trucks, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели грузовой техники, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы