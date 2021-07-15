«Единая Россия» подготовит новые меры поддержки инвалидов для народной программы

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что жители страны с инвалидностью являются социально незащищенной категорией граждан, поэтому ЕР должна предпринимать меры по повышению качества их жизни, сообщает Nashgorod.ru.
«Наша цель - создать условия для активной, полноценной жизни лицам с ограниченными возможностями, чтобы они могли реализовать свои таланты в работе, спорте, творчестве, имели возможность участвовать в общественной жизни и политике», - сказал он.
Чаще всего жители РФ с инвалидностью испытывают сложности в поиске рабочего места. В ЕР пообещали, что сделают поддержку по данному направлению важнейшей частью нового законопроекта. Также для предприятий и общероссийских организаций инвалидов планируют повысить компенсации.
Как подчеркнула руководитель комитета алтайского Заксобрания по социальной политике Татьяна Ильюченко, крайне важна доступность профессиональной переподготовки. Она считает, что для инвалидов нужно ввести компенсацию расходов на проезд к месту обучения и обратно.
А глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов заявил, что следует повышать качество образования детей с проблемами со слухом. Он отметил, что нужно решить вопрос с дефицитом сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова озвучила идею о внесении в народную программу партии новых мер поддержки детей-инвалидов. Она полагает, что следует упростить и сделать более оперативной процедуру прохождения медико-социальной экспертизы. Помимо этого, необходимо сделать средства техреабилитации для детей более доступными, а родителям дать дополнительные оплачиваемые отпуска.
Особенное внимание партия уделяет проблемам улучшения доступности городской среды. У многих зданий в стране нет пандусов, что выступает препятствием для передвижения людей на инвалидных колясках.
«Нужно при участии специалистов разных направлений обсудить формы и использование пандусов», — считает руководитель соцпроекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина.
Как сообщает сайт ER.ru, по итогам сессии депутаты отметили, что «Единая Россия» взяла на себя важную роль по претворению в жизнь важных инициатив.
«Многие люди с ограниченными возможностями здоровья не могут выйти из своих домов в связи с отсутствием пандусов в них и воспользоваться «доступной средой». Они элементарно не могут посетить поликлиники, кинотеатры, театры и другие учреждения, в которых уже созданы для них соответствующие условия. В связи с этим главе Республики Башкортостан Радию Хабирову была предложена инициатива по включению в программу капитального ремонта подъездов строительства пандусов в домах, где проживают непосредственно инвалиды. На данный момент это направление в Башкортостане успешно реализуется уже второй год.
Также я бы хотел внести предложение по созданию отдельного ведомства уполномоченного по защите прав инвалидов, которое бы курировало вопросы, касающиеся людей с ОВЗ. При наличии профильного ведомства проблемы данной категории граждан решались бы в более короткие сроки и тем самым существенно облегчили бы им жизнь», - прокомментировал координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан Наиль Каримов.