«Единая Россия» подготовит новые меры поддержки инвалидов для народной программы

«Многие люди с ограниченными возможностями здоровья не могут выйти из своих домов в связи с отсутствием пандусов в них и воспользоваться «доступной средой». Они элементарно не могут посетить поликлиники, кинотеатры, театры и другие учреждения, в которых уже созданы для них соответствующие условия. В связи с этим главе Республики Башкортостан Радию Хабирову была предложена инициатива по включению в программу капитального ремонта подъездов строительства пандусов в домах, где проживают непосредственно инвалиды. На данный момент это направление в Башкортостане успешно реализуется уже второй год.