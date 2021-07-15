Дольщики АО «Интеграл» в Нефтекамске получили ключи от долгожданных квартир

По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в республике продолжается работа по восстановлению нарушенных прав дольщиков.
13 июля в Нефтекамске вручили ключи от квартир 46 местным жителям — участникам долевого строительства, чьи права были нарушены застройщиком АО «Интеграл». Этого новоселы ждали целых шесть лет.
Напомним, АО «Интеграл» выступал застройщиком многоквартирных жилых домов № 7, 26, 27, 28 и 29 в микрорайоне № 25 Нефтекамска. В декабре 2017 года был введен в эксплуатацию дом № 7, что позволило обеспечить жильем 120 семей. В связи с банкротством «Интеграла» в 2019 году застройщика домов № 26, 27, 28 и 29 сменили, достройкой занялся МУП «Нефтекамскстройзаказчик», вложившее в достройку около 500 млн руб. Механизм завершения строительства путем смены застройщика может оказаться эффективным подспорьем в реализации нацпроекта «Жилье и комфортная среда».
К достройке проблемных объектов «Нефтекамскстройзаказчик» приступил летом 2019 года. Уже той осенью новый застройщик ввел в эксплуатацию жилые дома № 27 и 28, ключи от квартир получили 140 семей. В июне 2020 года был введен в эксплуатацию жилой дом № 29, восстановлены права 63 дольщиков. Сейчас введен последний многоквартирный дом № 26 — ключи от квартир получили еще 46 граждан.