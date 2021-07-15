Дольщики АО «Интеграл» в Нефтекамске получили ключи от долгожданных квартир

Напомним, АО «Интеграл» выступал застройщиком многоквартирных жилых домов № 7, 26, 27, 28 и 29 в микрорайоне № 25 Нефтекамска. В декабре 2017 года был введен в эксплуатацию дом № 7, что позволило обеспечить жильем 120 семей. В связи с банкротством «Интеграла» в 2019 году застройщика домов № 26, 27, 28 и 29 сменили, достройкой занялся МУП «Нефтекамскстройзаказчик», вложившее в достройку около 500 млн руб. Механизм завершения строительства путем смены застройщика может оказаться эффективным подспорьем в реализации нацпроекта «Жилье и комфортная среда».