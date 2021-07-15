Детскую поликлинику в Башкирии построят за 253 млн рублей

Здание возведут за 253 млн рублей, срок окончания работ ноябрь 2021 года. На трех этажах поликлиники будет располагаться дневной стационар на 12 коек, отделение неотложной медицинской помощи и физиотерапевтическое отделение. Помещение будет рассчитано на 300 посещений в день, в штате будет трудиться 125 человек.