Детскую поликлинику в Башкирии построят за 253 млн рублей

Детскую поликлинику в Башкирии построят за 253 млн рублей
Детскую поликлинику в Башкирии построят за 253 млн рублей
Вчера, 09:19ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Здание должны возвести к ноябрю этого года.

Управление капитального строительства Башкирии заключит контракт на строительство детской поликлиники в Баймаке. Результаты закупки были опубликованы на портале «Госзакупок».

Победителем стало ООО «Геострой». Согласно данным системы проверки контрагентов «Спарк», зарегистрировано в марте 2011 года и на 99,8% принадлежит Рустаму Хажиеву, чистая прибыль предприятия составила 207 тыс. руб.

Здание возведут за 253 млн рублей, срок окончания работ ноябрь 2021 года. На трех этажах поликлиники будет располагаться дневной стационар на 12 коек, отделение неотложной медицинской помощи и физиотерапевтическое отделение. Помещение будет рассчитано на 300 посещений в день, в штате будет трудиться 125 человек.

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