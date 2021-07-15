Бритни Спирс разрешили самостоятельно нанять адвоката

Бритни Спирс разрешили самостоятельно нанять адвоката
Бритни Спирс разрешили самостоятельно нанять адвоката
Вчера, 14:11ОбществоФото: rbk.ru
Высший суд Лос-Анджелеса позволил Бритни Спирс самой выбрать адвоката по делу об опекунстве над ней. Теперь юридические интересы певицы будет представлять Мэттью Розенгарт, сообщает The New York Times.

Нанятый адвокат специализируется на защите множества американских знаменитостей, среди которых Стивен Спилберг, Бен Аффлек, Шон Пенн. Розенгарт заявил, что намерен добиваться отстранения отца певицы Джеймса Спирса от опекунства над Бритни, пишет сайт 360tv.ru.

Сама Бритни Спирс заявила, что опекуны позволяли себе злоупотребления в ее сторону – не разрешали пить кофе, принуждали принимать литий, запрещали выходить замуж и беременеть. Певица не могла самостоятельно выбирать себе врачей и адвокатов. В последние 13 лет ее адвокатом был Сэмюэль Ингхэм, который отличался лояльностью к отцу Бритни и заработал на судебном процессе миллионы долларов.

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