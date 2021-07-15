«Башавтотранс» отрицает проблемы с зарплатами водителей автобусов в Стерлитамаке

«Башавтотранс» отрицает проблемы с зарплатами водителей автобусов в Стерлитамаке
«Башавтотранс» отрицает проблемы с зарплатами водителей автобусов в Стерлитамаке
Вчера, 11:18ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Накануне видео с забастовкой водителей было опубликовано в соцсетях.

В ГУП «Башавтотранс» прокомментировали видеоролик участием водителей автобусов.

— Сообщаем, что информация о сходе водителей маршрута № 36 Стерлитамакского филиала 13.07.2021 г. с рейса, является недостоверной. Работа данного маршрута в указанный день в ГО г. Стерлитамак проходила в штатном режиме. Изложенная информация о постоянном снижении заработной платы также не соответствует действительности. Согласно положению об оплате труда и трудовым договорам заработная плата начисляется за фактически отработанное на маршруте время, — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, что обращение водителей маршрута было опубликовано 13 июля. В нем они обратились к руководству перевозчика с требованием провести проверку, так как по их словам, оплата труда водителей в компании не соответствует объёму их работы из-за этого они в 12 часов дня съехали с маршрута.

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