«Башавтотранс» отрицает проблемы с зарплатами водителей автобусов в Стерлитамаке

В ГУП «Башавтотранс» прокомментировали видеоролик участием водителей автобусов.
— Сообщаем, что информация о сходе водителей маршрута № 36 Стерлитамакского филиала 13.07.2021 г. с рейса, является недостоверной. Работа данного маршрута в указанный день в ГО г. Стерлитамак проходила в штатном режиме. Изложенная информация о постоянном снижении заработной платы также не соответствует действительности. Согласно положению об оплате труда и трудовым договорам заработная плата начисляется за фактически отработанное на маршруте время, — сообщили в пресс-службе перевозчика.
Напомним, что обращение водителей маршрута было опубликовано 13 июля. В нем они обратились к руководству перевозчика с требованием провести проверку, так как по их словам, оплата труда водителей в компании не соответствует объёму их работы из-за этого они в 12 часов дня съехали с маршрута.