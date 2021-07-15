«Башавтотранс» отрицает проблемы с зарплатами водителей автобусов в Стерлитамаке

— Сообщаем, что информация о сходе водителей маршрута № 36 Стерлитамакского филиала 13.07.2021 г. с рейса, является недостоверной. Работа данного маршрута в указанный день в ГО г. Стерлитамак проходила в штатном режиме. Изложенная информация о постоянном снижении заработной платы также не соответствует действительности. Согласно положению об оплате труда и трудовым договорам заработная плата начисляется за фактически отработанное на маршруте время, — сообщили в пресс-службе перевозчика.