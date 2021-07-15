Аслыкулю грозит исчезновение: в Башкирии волонтеры исследовали питающие озеро родники

Инвентаризация показала, что некоторые источники водоёма заилились, из-за чего вода не выходит на поверхность. У многих родников утеряно естественное русло, ведущее к озеру. Это происходит из-за того, на берегу Аслыкуля часто пасётся домашний скот, который вытаптывает растительность и почву, хотя выпас рядом с озером запрещён.