Аслыкулю грозит исчезновение: в Башкирии волонтеры исследовали питающие озеро родники

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология» в республике Мурада Шафикова, в последнее десятилетие наблюдается катастрофическое обмеление озера. Если этот процесс не остановить, то оно может исчезнуть.
— Аслыкуль не имеет естественных стоков и подпитывается многочисленными родниками. Из-за того что часть из них заилилась, озеро не получает живительную влагу. Также не доходят до Аслыкуля и воды реки Шарлама, которая берет начало на одноименном водопаде, — отметил Шафиков.
Инвентаризация показала, что некоторые источники водоёма заилились, из-за чего вода не выходит на поверхность. У многих родников утеряно естественное русло, ведущее к озеру. Это происходит из-за того, на берегу Аслыкуля часто пасётся домашний скот, который вытаптывает растительность и почву, хотя выпас рядом с озером запрещён.
Также волонтёры обнаружили две трубы, ведущие к детскому лагерю. Общественники предполагают, что одна труба предназначена для забора воды, а вторая — для слив.
Шафиков добавил, что всего было обследовано 15 родников. При этом все они нуждаются в благоустройстве.