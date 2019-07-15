Замглавы Левченко оформил виллу в Италии на покойного отца

Чернышов с давних пор дружит с семьей губернатора Сергея Левченко и, предположительно, является политическим руководителем в правительстве Иркутска, пишет babr24.com.

Объект недвижимости, о котором идет речь, представляет собой виллу в три этажа с 11 комнатами. Ее цена по некоторым оценкам может доходить до 50 миллионов рублей. При этом указанный в декларациях доход Дмитрия Чернышова вместе с супругой за последние четыре года составил 11,5 миллиона, а у его отца Виктора Чернышова – семь миллионов рублей.

На момент покупки дома в Италии Виктор Чернышов был уже пенсионером и давно перестал вести бизнес. Это говорит о том, что сам он приобрести столь дорогой особняк вряд ли бы смог. Все указывает на то, что недвижимость просто записали на имя пенсионера, а проживает там его сын.

Эта версия подкрепляется тем, что виллой по соседству владеет товарищ детства Дмитрия Чернышова - ангарский юрист Владимир Перетолчин. Четыре года назад Чернышов предоставил ему пост директора в Корпорации развития Иркутской области (КРИО). Именно через КРИО представители местной власти отмывают бюджетные деньги.

Выявился и другой любопытный факт: Виктор Чернышов умер в 2016 году, поэтому дом приобрели либо не позже 2016 года, либо сделка была совершена незаконно на имя умершего человека. Чернышов-младший должен был получить недвижимость по наследству, но особняк на него не переоформлен, в декларации за 2018 год вилла в Италии не указывается.

Отмечается, что в пресс-службе губернатора категорически опровергли сведения журналистов и даже пригрозили судом за распространение лже-информации. Но никакого иска до настоящего времени подано не было.

После этого Сергей Левченко дал личное поручение проверить данные о незаконной недвижимости управлению коррупционных и иных нарушений аппарата губернатора Иркутской области и местного правительства. Но только это управление находится в подчинении у Дмитрия Чернышова, то есть он и является главой антикоррупционной комиссии при губернаторе.

В апреле Левченко заявлял, что по результатам проверки у Чернышова не нашли недвижимость в Италии. Но на другой день выяснилось, что проверка не завершена, поэтому говорить об ее итогах было преждевременно. Такие действия главы региона смотрелись как попытка выгородить своего товарища перед общественностью.

Впоследствии антикоррупционное управление предсказуемо сообщило, что у их начальника виллы в Италии нет.