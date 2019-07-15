За Соболь "подписались" даже покойники

Издание АиФ сообщает, что в списке подписей за кандидатуру Соболь можно встретить имя некой Антонины Ларчевой. Однако весной этого года усопшую похоронили на одном из столичных кладбищ. Ко всему прочему, факт смерти женщины подтвердил и ее сын Владимир Иванов. Мужчина отметил, что он лично поставил подпись за Соболь, но был крайне удивлен, когда узнал, что люди из штаба кандидата решили самостоятельно сделать выбор и за его умершую мать.

В данной ситуации можно было сослаться на единичную ошибку. Тем не менее это был не первый случай. Так, специалисты обнаружили в листах Соболь еще некоторое количество «мертвых душ». К примеру, за ее кандидатуру отдал подпись Алексей Обайкин, который умер еще в мае и был похоронен на Хованском кладбище.

Как отметил юрист, член ОП РФ Илья Ремесло, в подписных листах Любови Соболь были не только эти две фамилии усопших. По его словам, там значатся еще несколько десятков подобных имен. Все они умерли и уж точно никак не могли самостоятельно поставить подпись.