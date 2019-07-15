В Уфе отсканируют лица людей в микрорайоне Инорс

Уфимский бизнесмен Кирилл Полетаев представил на инвестчасе в правительстве Башкирии свои предложения, касающиеся расширения функционала программно-аппаратного комплекса для сбора и обработки информации «Протокол». Об этом сообщается на сайте правительства РБ.

По его словам, данная разработка позволит идентифицировать людей по лицам и вдобавок оповещать население о возникновении экстренных ситуаций. Все эти мероприятия планируется провести в рамках проекта «Умный город».

Внедрить пилотную версию предполагается в уфимском микрорайоне Инорс. Реализация проекта потребует 115 млн рублей, которые планируется изыскать при помощи федеральных грантов, а также за счет собственных резервов авторов проекта.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров после знакомства с планами бизнесменов поручил Госкомитету РБ по информатизации подготовить конкретный проект.