В Сибае активисты взялись за новую экологическую проблему

Сегодня, 15 июля, группа «Сибай, дыши!» обратилась к своим читателям с тревожным сообщением о том, что в городе появилась еще одна экологическая проблема. Речь идет об асфальтобетонном заводе, который, по словам активистов, дымит круглые сутки.

Активисты сделали в разное время суток фотографии, на которых четко виден дым над территорией завода.

Они делали запрос в министерство экологии и выяснили, что, по данным ведомства, данный завод не имеет разрешения на выбросы, вдобавок его владелец минэкологии даже неизвестен.

- Вопрос к знатокам: что мешает минэкологии поехать и познакомиться с, якобы, неустановленными хозяевами сего производства, не имеющего разрешения на выбросы? – задались вопросом активисты и сообщают, что намерены сами заняться этой темой, а также обратиться с жалобой в прокуратуру.

Госструктуры пока никак не отреагировали на это заявлении сибайских активистов.