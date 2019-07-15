В Сибае активисты взялись за новую экологическую проблему
Они требуют от чиновников навести порядок на местном асфальтобетонный завод.
Сегодня, 15 июля, группа «Сибай, дыши!» обратилась к своим читателям с тревожным сообщением о том, что в городе появилась еще одна экологическая проблема. Речь идет об асфальтобетонном заводе, который, по словам активистов, дымит круглые сутки.
Активисты сделали в разное время суток фотографии, на которых четко виден дым над территорией завода.
Они делали запрос в министерство экологии и выяснили, что, по данным ведомства, данный завод не имеет разрешения на выбросы, вдобавок его владелец минэкологии даже неизвестен.
- Вопрос к знатокам: что мешает минэкологии поехать и познакомиться с, якобы, неустановленными хозяевами сего производства, не имеющего разрешения на выбросы? – задались вопросом активисты и сообщают, что намерены сами заняться этой темой, а также обратиться с жалобой в прокуратуру.
Госструктуры пока никак не отреагировали на это заявлении сибайских активистов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.