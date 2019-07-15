В Башкирии задержали водителя автобуса, в котором погибли 6 человек

Статья, которую инкриминируют подозреваемому — ч. 5 ст. 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Известно, что мужчина около 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Отметим также, что это одна из причин случившейся накануне трагедии.