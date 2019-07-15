В Башкирии задержали водителя автобуса, в котором погибли 6 человек
В офисе компании-перевозчика проходят обыски.
Статья, которую инкриминируют подозреваемому — ч. 5 ст. 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Известно, что мужчина около 18 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Отметим также, что это одна из причин случившейся накануне трагедии.
Как сообщили в следственном комитете Башкирии, сейчас специалисты проводят тщательный осмотр места происшествия, выясняют степени тяжести причиненного вреда здоровью, проводят судебно-медицинскую экспертизу.
На месте работают следователи-криминалисты СК России, Башкортостана, Татарстана.
Известно, что в офисе компании-перевозчика «Альтрекс», которой принадлежит китайский автобус, проходят обыски, допросы сотрудников, изымается и изучается необходимая документация.
Напомним, в аварии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк автобус с туристами перевернулся, погибли 6 человек, пострадали около 14.