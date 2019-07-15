В Башкирии выявили чрезмерную нагрузку на медиков скорой помощи

Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о министра здравоохранения РБ Максим Забелин рассказал о ситуации в службе скорой медпомощи.

Средняя нагрузка на бригаду скорой помощи, по данным минздрава Башкирии, сегодня составляет в среднем 11 вызовов в смену.

Максим Забелин уточнил, что это серьезная нагрузка на сотрудников скорой помощи, однако сделать что-либо с этим пока невозможно. Бригады скорой помощи, по данным ведомства, укомплектованы врачами лишь на 54%, а средним медперсоналом – на 78%. При этом люди продолжают увольняться. Переломить отрицательную динамику пока так и не удается.

— Мы будем разрабатывать программу стимулирования, особенно для приграничных районов, где работают одна-две бригады в смену, - рассказал Максим Забелин.

- Переламывайте ситуацию, здесь вам главы точно не помогут, - сказал в ответ врио главы Башкирии Радий Хабиров.

При этом на сегодняшнем сообщении прозвучало сообщение, что для оснащения скорой помощи в этом году будет закуплено 30 санитарных автомобилей.

Напомним, ранее мы писали о проблемах медиков в Илишевском районе, где медработникам сократили отпуск и зарплату. И это не единственный характерный негативный случай. В Уфе сотрудники выездных бригад скорой помощи недавно выиграли в Верховном суде республики иск к руководству ГРУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи» и ООО «Проектно-внедренческий центр Организации труда и экономического анализа». Они с 2016 года пытались заставить руководство отменить ухудшение условий труда, им снизили класс вредности и уменьшили отпуска.