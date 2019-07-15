В Башкирии в детском лагере из палаты сделали «общагу гастарбайтеров»

Сегодня, 15 июля, в соцсетях вновь была поднята проблема состояния детских загородных лагерей. В группе «Коррупционный Нефтекамск» опубликована фотография, сделанная в палате местного детского оздоровительного лагеря «Бригантина».

На снимке четко видно, что палата явно перегружена кроватями. Вместо положенных четырех кроватей в помещении расположены, как минимум, пять, причем вплотную друг к другу, в нарушение всех требований и пожарной, и санитарной безопасности. В соцсетях уже сравнили эти палаты с «общагами для гастарбайтеров».

Люди обращают внимание, что после ЧП с гибелью подростка в конце мая, в Башкирии было пристальное внимание к лагерям, и тогда они постарались соответствовать требованиям, теперь же, по прошествии времени, похоже, в лагерях ситуация вновь стала ухудшаться. А ведь впереди еще полтора месяца летнего отдыха.

- Это точно не место для детского отдыха. В комнатах мрачно, по 6 кроватей, не развернуться. Покрывала и белье застирано. В душевых не комфортно, все окрашено в темные цвета. Крыша летней веранды протекает, вода заливает. В штабе запах туалета. Такого я вообще не видела, даже в больничной палате приятней находиться, чем в лагере «Бригантина», - описал свои впечатления один из пользователей группы «Коррупционный Нефтекамск». - Там что, вообще не бывает ремонта и смены мебели, белья? Никакого комфорта! Все убого, с прошлого века, даже асфальт, скамейки, спортивная площадка... А эта сцена... Представители отдела образования сидят и фотографируют, как дети на сцене выступают. Да сходите, проверьте санузлы, постели, столовую, комфортно ли там отдыхать и работать!

Данное сообщение прокомментировал общественник Александр Афанасьев, который следит за данной темой.

- При проектировании детских оздоровительных лагерей площадь спальных помещений предусматривается из расчета не менее четырех квадратных метров на ребенка. Спальные комнаты должны быть отдельными для мальчиков и девочек и оборудованы стационарными кроватями. В каждой спальне рекомендуется устанавливать тумбочки, стулья (табуреты), стол, шкаф (шкафы) для хранения одежды и обуви, - пояснил Александр. - Если ты не работаешь на предприятии, которое оплачивает больше 50% стоимости путевки, то от цены путёвки обалдеешь - 25 тысяч рублей! Проще в Турцию съездить.

Тем временем среди комментариев появилось сообщение, которое явно преследует цель защитить представителей лагеря.

- Эту шестую кровать посередине на фото, скорее всего, дети сами принесли, чтобы вместе быть с компанией. Я тоже заходила в родительский день в корпус. Мне, наоборот, показалось, что все чистенько, аккуратно, никакого запаха. Хотелось бы, конечно, лучших условий в этом любимом детьми лагере, все таки 21 век на дворе, ну, это вопросы к администрации опять же и гороно, - пояснила Нина Хилязова.

Никакой официальной реакции на данную тему на момент публикации не последовало.

Напомним, Медиакорсеть в начале июня рассказывала о похожей ситуации в одном из лагерей под Уфой. Работавшие там вожатые рассказали, что руководство лагеря заставило их перед приездом комиссии по приемке лагеря вынести из палат лишние кровати, оставив только четыре. Соответственно, после приемки лагеря кровати были возвращены на место.

В редакцию Медиакорсети также обратились вожатые, работавшие в лагере «Молодежный», и сообщили, что администрация лагеря задерживают выплату им зарплаты.