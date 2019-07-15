В Башкирии на митинге чиновникам Росатома предложили складировать отходы в кабинетах

О том, что в удмуртской Камбарке, расположенной буквально в получасе езды от Нефтекамска, в рамках Национального проекта «Экология» собираются перепрофилировать уже действующий завод и складировать там отходы 1 и 2 классов опасности, мы уже подробно писали.

Фото: vk.com

Не так давно в Нефтекамске состоялся большой круглый стол, на котором строительство завода обсуждали чиновники и общественники Башкирии, Удмуртии, местные жители, а также чиновник Росатома — корпорации, которая и будет заниматься вопросом перепрофилирования.

Фото: vk.com

А вчера, 14 июля, здесь состоялся согласованный городскими властями митинг. Его организацией занимались общественные деятели «Народный фронт Регион». В их числе — общественник со стажем Владимир Захаров.

Фото: vk.com

По его словам, при заявленном количестве участников в 500 человек, свой протест против строительства завода выразили более 700 граждан. При этом, как стало известно Медиакорсети, в МВД занизили количество участников до 485 человек.

Фото: vk.com

— Попытка провокации была, один из выступающих пытался дать слово несовершеннолетнему, но ее оперативно пресекли, — пояснил Владимир Захаров. - В целом мы рады тому, что на митинг пришло чуть больше людей, были неравнодушные молодые люди, небезразличные к судьбе города.

Фото: vk.com

Для многих митинговавших было неожиданностью выступление главы администрации Нефтекамска Ратмира Мавлеева. Он признался горожанам, что ситуация со строительством завода волнует его не меньше жителей города и он готов всячески поддержать нефтекамцев — хотя бы в том, что готов сделать проект максимально публичным и открытым. В городе и дальше обещали проводить круглые столы, публичные слушания, встречи с общественниками и местными жителями.

«Мы говорим нет переработке опасных отходов в Камбарке!», «Мы за будущее наших детей», «Мы против ядерной свалки в Камбарке», «Родниковый край не для ядовитой помойки», - это лишь некоторые из лозунгов на плакатах нефтекамцев. Но, пожалуй, одним из самых ярких из них стал «Росатом, храни ядерные отходы в своих кабинетах!», обращенный чиновникам, не так давно посетившим Нефтекамск.

Одно из главных требований митинговавших - полный запрет перепрофилирования завода в Камбарке. Напомним, что объект планируют реконструировать ближе к 2023 году, предельная стоимость строительства только по предварительным данным составит 5,117 млрд рублей.

Отметим, что на этой неделе должен состояться рабочий визит врио главы региона в Нефтекамск и Амзю. Жители намерены обсудить наболевшие вопросы, в том числе и по строительству завода в Камбарке. В последней жители годами не могут получить обещанное чиновниками жилье. Напомним, что по факту земельных махинаций в Амзе в отношении бывшего главы администрации и его заместителя были возбуждены уголовные дела.