В Башкирии МЧС вновь предупредило об опасных погодных аномалиях
15 июля, 18:11ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Характерно, что подобные предупреждения в последнее время приходят практически ежедневно по 1-2 раза.
Сегодня, 15 июля, Главное управление МЧС РФ по РБ во второй половине дня разослало абонентам сотовых операторов на территории республики предупреждения о неприятных осложнениях с погодой, которые ожидаются сегодня вечерос и завтра в течение дня.
Речь идет о сильных осадках и шквалистом ветре с порывами до 15-20 метров в секунду. Помимо этого, спасатели со ссылкой на синоптиков ожидают грозы и туман на дорогах со снижением видимости до 500 метров и менее.
Что касается температуры воздуха, но она ночью будет +11… +16 градусов, днем воздух прогреется до +25 градусов а на юге республики – даже до +29 градусов.
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