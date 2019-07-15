В Башкирии МЧС вновь предупредило об опасных погодных аномалиях

Сегодня, 15 июля, Главное управление МЧС РФ по РБ во второй половине дня разослало абонентам сотовых операторов на территории республики предупреждения о неприятных осложнениях с погодой, которые ожидаются сегодня вечерос и завтра в течение дня.

Речь идет о сильных осадках и шквалистом ветре с порывами до 15-20 метров в секунду. Помимо этого, спасатели со ссылкой на синоптиков ожидают грозы и туман на дорогах со снижением видимости до 500 метров и менее.