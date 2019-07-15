Молодой узбек из Уфы попал в тюрьму Южной Кореи после разрыва с возлюбленной

Молодой человек, который некоторое время проживал из-за учебы в южнокорейском городе Сеуле, оказался за решеткой после длительного и болезненного расставания со своей девушкой-кореянкой. Подробности этой истории рассказали журналисты издания ufacitynews.ru.

После расставания с парнем уроженка Южной Кореи пожаловалась в полицию на него. По одной из версий, она могла так поступить, чтобы он предотвратить его возвращение в Россию после учебы, что, собственно, и стало причиной их расставания.

— Доказательства этой девушки заключаются в том, что мой брат ей писал, пытался встретиться и отправил домой цветы, — пишет в петиции Мадина Гафурова, родная сестра Алишера. — Но если бы за это лишали свободы, то каждого второго можно было бы наказать.

Мадина призналась, что и сама подверглась «психологической атаке» со стороны настойчивой корейской экс-подружки своего брата. По ее словам, бывшая девушка Алишера требовала 5,7 тысячи долларов за распространение интимных фотографий и разглашение данных. Однако родственникам Алишера все же удалось снизить штраф до 2-х тысяч долларов.

Известно, что уроженца Башкирии посадили в тюрьму на 10 месяцев, буквально за пару месяцев до получения диплома.

- На последнем заседании его лишили всех средств связи и увели в пункт ожидания и даже не оповестили об этом его родных. Мы узнали всё от адвоката. Не можем выйти с ним на связь, — говорит Мадина Гафурова.

По ее словам, бывшая корейская возлюбленная Алишера уже вовсю встречается с другим молодым человеком. К тому же, ни на одном из судебных заседаний ее не было.