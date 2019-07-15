Полмесяца отдыха: в России утвержден календарь праздничных выходных в 2020 году

Традиционно в России будут отдыхать на Новый Год — с 1 по 8 января. В текущем году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому увеличения каникул не произойдет. Также по три дня отдыха запланировано на День защитника Отечества (22-24 февраля) и Международный женский день (7-9 марта).