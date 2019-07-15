Полмесяца отдыха: в России утвержден календарь праздничных выходных в 2020 году
15 июля, 12:04ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Традиционно в России будут отдыхать на Новый Год — с 1 по 8 января. В текущем году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому увеличения каникул не произойдет. Также по три дня отдыха запланировано на День защитника Отечества (22-24 февраля) и Международный женский день (7-9 марта).
В 2020 году также будут длинные майские выходные — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Три выходных дня выпадают на 12–14 июня в связи с Днем России и выходной в День народного единства 4 ноября.
Подробнее — в материале «Новых известий».
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