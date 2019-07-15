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Полмесяца отдыха: в России утвержден календарь праздничных выходных в 2020 году
Сюжеты:
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Полмесяца отдыха: в России утвержден календарь праздничных выходных в 2020 году

15 июля, 12:04ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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