«Площадка-убивалка»: членам правительства Башкирии показали видео про детский городок

Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии одной из тем для обсуждения стало состояние детских площадок. Разговор предварили показом видеоролика, снятого в Аургазинском районе Башкирии.

По словам местных жителей, во время проведения капитального ремонта там снесли хорошие площадки, а взамен детям поставили детский городок, который можно очень дипломатично назвать «сплошное недоразумение». В песочнице, где возятся малыши, вместо песка оказалась твердая глина, в непосредственной близости от горки и качелей — открытый канализационный люк и торчащий острый прут.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что ему показали отчет администрации Аургазинского района, из которого следует, что в районе с детскими площадками всё благополучно и недоделок по этой части нет.

— Вы все видели детские площадки. Но это не площадки, а убивалки, — сказал Радий Хабиров и поручил подчиненным прояснить ситуации и в случае, если представитель муниципалитета представил намеренно искаженную информацию, наказать его.

— Я обращаюсь ко всем главам муниципалитетов. Такое ощущение, что не до конца меня все услышали, — подчеркнул Радий Хабиров. — Предполагаю, что такая ситуация есть и в других районах, когда дворы, окружающая среда находятся не в лучшем состоянии. Мы с вами не раз говорили, что это одно из важных направлений нашей работы.